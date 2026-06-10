"Über das Gebären eines Kindes" Vortrag mit Hebamme Cornelia Enning

Bildervortrag mit der Hebamme Cornelia Enning aus Mühlacker: "Über das Gebären eines Kindes".

Im Leben einer Frau zeigt sich ihre Stärke vor allem beim Gebären eines Kindes. Egal ob Klinik-, Haus- oder „Freie Geburt“ - die Autonomie der Gebärenden ist das Merkmal ihrer mentalen und körperlichen Kraft. Wasser ist das Element, das diese Kraft am besten unterstützt. Es dient nicht nur als Schutz vor fremden Eingriffen, sondern ermöglicht auch Schmerzlinderung und Effektivität der Wehenarbeit, von der sogar das Neugeborene profitiert. Und nicht zuletzt funktioniert eine Plazenta länger und effektiver, wenn die Schwangere im Wasser ist. Die Geschichte zeigt, dass die Plazenta in allen Kulturen eine bedeutende Rolle gespielt hat. Hebammen bemühen sich heute die Kraft der Geburt und die Bedeutung der Plazenta wieder wahrzunehmen, zu schützen und zu ehren.