Tête-à-Tête mit den Musen

„Siehe da, lieber Leser! wieder ein Musenalmanach aus Schwaben!“

So schwungvoll annonciert Gotthold Stäudlin 1792 seinen Musenalmanach, in dem er Hölderlins lyrische Erstlinge veröffentlichte. Neben Blütenlesen und Chroniken war der Almanach ein beliebtes Publikationsorgan, das für den jungen Hölderlin von zentraler Bedeutung war, um sich im Literaturbetrieb zu etablieren.

Stand für den ersten Heilbronner Musenalmanach das Hölderlin-Jubiläum 2020 Pate, faszinierte der zweite durch den „Freispruch für Katharina Kepler“. Der dritte Streifzug durchs HeilbronnerLand macht Station bei zwei Güglinger Künstlerinnen, der Bildhauerin Sabine Kuehnle, die in Frankfurt lebt und arbeitet, sowie der Fotografin Ulla Kuehnle, mit Atelier in Heilbronn. Herausgeberin Leonore Welzin stellt beide Künstlerinnen vor.