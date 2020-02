„A whole festival wrapped up in one band“ Bruce MacGregor, BBC Radio Scotland (UK)

Cara ist eine multinationale, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Celtic Folk-Band. Die fünf MusikerInnen entführen mit Charisma und zauberhaftem Gesang, virtuosen Soli auf dem irischen Dudelsack, rasanten Geigenpassagen, ergreifenden Balladen und ihrem meisterhaften Spiel auf Gitarre und Bodhrán ihr Publikum mittenhinein in die nebelverschleierten Highlands.