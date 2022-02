CARA ist eine multinationale, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Celtic Folk-Band.Die fünf MusikerInnen kommen aus Irland, Schottland und Deutschland und haben in den15 Jahren ihres Bestehens einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen Arran-gements, ihre Eigenkompositionen und Songwriting, die virtuose Darbietung und eine cha-rismatische Bühnenpräsenz. CARA steht für die gelungene Verbindung von Gesang gleich zweier herausragender Sänge-rinnen mit den rasanten irischen Instrumentalstücken auf allerhöchstem Niveau. VirtuoseSoli auf dem irischen Dudelsack, rasante Geigenpassagen, ergreifende Balladen, meisterhaf-tes Spiel auf Gitarre und Bodhrán – die Liste könnte noch lange weitergehen. Abgerundetdurch die charmant-humorvolle Präsentation garantiert ein Abend mit Cara höchsten musi-kalischen Genuss und beste Unterhaltung.Dies brachte ihnen Tourneen und umjubelte Konzerte in den USA, Australien, Irland, Schott-land, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Benelux, Österreich, Italien und der Schweiz.

"They sound like a whole festival wrapped up in one band!“ Bruce MacGregor, BBC Radio Scotland (UK)

Gudrun Walther: lead vocals, fiddle, diatonic accordion

Kim Edgar: lead vocals, piano

Hendrik Morgenbrodt: uilleann pipes, flute, whistles

Jürgen Treyz; guitar, dobro, backing vocals