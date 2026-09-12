CARA ist eine multinationale, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Celtic Folk- Band.

Sie begeistern weltweit mit einzigartigen Interpretationen keltischer Musik, fest verwurzelt in der irischen und schottischen Tradition. Mit innovativen Arrangements traditioneller Stücke und vielfach gefeierten Eigenkompositionen schaffen sie einen unverwechselbaren Sound. Der gesangliche Bogen spannt sich von träumerischen Balladen über archaische gälische Mouth Music bis hin zu eigenen Songs mit aktuellem gesellschaftspolitischem Bezug, wobei sich die beiden Lead-Sängerinnen Gudrun Walther und Kim Edgar immer mit traumwandlerischer Sicherheit ergänzen.

Die Songs wechseln sich ab mit rasanten Instrumentalstücken, die vom virtuosen Zusammenspiel von Fiddle und Uilleann Pipes leben. Der 2017 zum UNESCO Weltkulturerbe erhobene irische Dudelsack wird gespielt von Simon Pfisterer, der dieses außergewöhnliche Instrument in Irland studiert hat.

Was CARA außerdem besonders macht, sind die Interaktion von Gitarre und Piano und die ausgefallenen und rhythmisch und harmonisch reichhaltigen Arrangements der Band. Sie tragen die Handschrift von Jürgen Treyz, Gitarrist, Produzent und musikalisches Mastermind der Band.