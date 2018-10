Carbonate x Loco Dice / Coke Club Collective

Im Rahmen des Coke Club Collective bringt Carbonate Loco Dice und Mandana in den Lehmann Club nach Stuttgart. Coke setzt momentan neue Impulse in der Clubszene und ermöglicht aus Anerkennung und Liebe zur Clubkultur den Clubs, etablierte Artists von der großen Bühne zurück in die Wiege ihrer Kunst zu holen – zurück in den Club, zurück in die DJ-Booth, zurück dorthin, wo Trends zuerst entstehen.

Der Düsseldorfer Loco Dice begann seine Karriere Mitte der 90er als Hip-Hop-DJ, ehe er sich den vielen Varianten von House und Techno widmete. Seinen Durchbruch feierte er als Resident bei den legendären Circoloco-Partys im DC-10 auf Ibiza. Mittlerweile gehört er seit über 15 Jahren zu den gefragtesten Künstler der elektronischen Musikszene, kaum ein großes Festival oder angesagtester Clubs dieser Welt, wo er nicht regelmäßig als Headliner dabei ist.

Als Sohn tunesischer Eltern entdeckte er seine Liebe zur Musik nicht nur durch Funk & Soul, der von seinen Eltern daheim gespielt wurde, sondern auch in den Urlauben, die er mit seiner Mutter in Tunesien verbrachte. Die Kombination aus Funk, Soul, Hip Hop, der lokalen Musik aus Nordafrika oder dem Mittleren Osten bildet mit elektronischen Beats die Grundlage für den ganz speziellen Sound von Loco Dice. Die Einflüsse verschiedener Kulturen spiegeln sich auch in der Auswahl der Künstler wieder, die Loco Dice unter seinem Label Desolat vereint.

Unterstützung bekommt Loco Dice an diesem Abend von der aufstrebenden Belgischen Newcomerin Mandana. Die Wahl-Berlinerin ist Resident im legendären "Fuse Club" in Brüssel und das neueste Mitglied in Loco Dice-Kollektiv "Serán Bendecidos". Ihr Mix aus minimalem Techno und groovigem House kommt gut an - und bringt sie auf Line Ups von so renommierten Events, wie Tomorrowland, BPM, HYTE oder auch Kiesgrube.

Local Support kommt vom Lehmann-Resident Raphael Dincsoy.

◥ MUSIC

Loco Dice: https://soundcloud.com/locodiceofc

Mandana: https://soundcloud.com/mandanaofc