Cardellino präsentiert: Erlebe eines der letzten Konzerte

"FINALE - Die Abschiedstour"

Es ist so weit. Es kann gewagt werden. Sie sind reif.

Seit wahnwitzigen 32 Jahren sind sie nun unterwegs: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle mit ihrer „skrupellosen Hausmusik“. Wagemutig stürzten sie sich in so manches Abenteuer und haben währenddessen unzählige Hindernisse aus dem Weg geräumt. In bislang wohl um die 3.616 Konzerten haben sie sich die Qualitäten angeeignet, die unabdingbar sind, um den Olymp zu erreichen. Um ins Finale vorzudringen.

Annähernd 676.329 km haben sie auf geteerten Straßen und Schotterpisten absolviert, haben vor Ort gefühlt 23.528 Wurst- und Käsebrote verspeist, um hernach gestärkt auf den Bühnen ihre unzähligen Instrumente bravourös zu bedienen und ihre engelsgleichen Stimmen erklingen zu lassen. Nun fühlen sie sich gereift und bereit. Das Finale steht an. Die neue CD und ein Liederbuch sind mit im Gepäck.

Von Oktober 2024 bis Dezember 2025 wird Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle auf ihrer letzten Tour nochmals alles geben, wird alte Wirkungsstätten aufsuchen und hoffentlich in viele freudige Gesichter schauen. Mit ungebremster Spielfreude und einer Träne im Knopfloch.

Wie es sein muss beim Abschied. Oimol isch rom.

Sie freuen sich mächtig auf Euch – die Stumpfes.

Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

Stadthalle, 74676 Niedernhall

Tickets auch im Bürgerservice, Rathaus Niedernhall erhältlich

Tickets: https://www.eventim-light.com/de/a/644c2144f525da15c33a1478/e/6745dff8e0db067b95653c59