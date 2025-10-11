Dhalia's Lane - Irisch-Keltischer Musikgenuss

Rathaus Niedernhall Hauptstraße 30, 74676 Niedernhall

Der Zauber der keltischen Musik mit seinen traumhaften Balladen und mitreißenden Tänzen verschmilzt mit gefühlvollen Eigenkompositionen, orientalen und mittelalterlichen Elementen sowie südländischen Einflüssen zu einem musikalischen Gesamtkunstwerk, das sich durch einen ganz eigenen, unverkennbaren Stil auszeichnet.

Einzigartige Interpretationen deutscher Volkslieder sowie gefühlvolle Gedichtevertonungen bereichern das große Repertoire dieser Ausnahmeformation. Mit mehr als 1500 bundesweit gegebenen Konzerten, zahlreichen Auftritten in Funk und Fernsehen sowie sieben im eigenen Tonstudio produzierten CDs gehören Dhalia´s Lane (vorm. Wild Silk) zu einer der renommiertesten und beständigsten Gruppen dieses Genres hierzulande.

Dhalia's Lane

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

Rathaushalle, 74676 Niedernhall

Tickets auch im Bürgerservice, Rathaus Niedernhall erhältlich

Tickets: https://www.eventim-light.com/de/a/644c2144f525da15c33a1478/e/6763e02677850b56376b2116

Info

rathaus niedernhall.jpg
Konzerte & Live-Musik
