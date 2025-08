Papierbewerbung war gestern – beim Event CAREER meet & talk stehen persönliche Begegnungen im Mittelpunkt.

Am Dienstag, 23. September 2025, verwandelt sich das Schloss Öhringen von 16:30 bis 19:30 Uhr in eine moderne Plattform für berufliches Matching in der Region Heilbronn-Franken.

Speed-Dating für den Traumjob: 19 regionale Unternehmen präsentieren sich an Infoständen und stehen für offene Gespräche zur Verfügung. Zusätzlich bieten 10 dieser Unternehmen die Möglichkeit, sich im 10-Minuten-Takt beim Job-Speed-Dating persönlich kennenzulernen.

Der Fokus: Potenziale erkennen, bevor der Lebenslauf ins Spiel kommt. Karrierechancen – ganz ohne Hürden: Ein kostenloser Bewerbungsmappen-Check, professionelle Bewerbungsfotos vor Ort sowie Getränke und Snacks runden das Event ab.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer sollte teilnehmen? Studierende, Berufseinsteigerinnen, Fach- und Führungskräfte sowie Wiedereinsteigerinnen, die sich beruflich (neu) orientieren wollen. Zur optimalen Vorbereitung erhalten alle Angemeldeten ein Online-Briefing vorab. Eine Übersicht der Unternehmen und Stellenangebote gibt es online.

Anmeldung unter: https://eveeno.com/career_meet_talk25