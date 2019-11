Die Güterzüge sind vollgeladen mit dem Besten aus House & Techno, was unsere Region zu bieten hat. Mit C A R G O gehen wir zurück zum Ursprung von Clubkultur. Keine große Headlines und kein Hype. Zurück zu einem mit Liebe kuratierten Programm und zu purem Sound, zurück zur intimen Atmosphäre – zu allem, was einen richtigen Club ausmacht. Back to the basics. This is C A R G O.