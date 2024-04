Carillonkonzert mit Peter Bray, Canberra/Australien

Der australische Ausnahmecarilloneur wird in diesem Jahr am Königin Fabiola Wettbewerb in Mechelen teilnehmen. Auf seiner Rundreise durch Europa wird er in diesem Jahr auch in Herrenberg gastieren.

Peter Bray ist Senior Carillonist am National Carillon in Canberra, Australien.

Seine Leidenschaft für das Carillonspiel hat ihn in die ganze Welt geführt. Nach Abschluss seines Musikstudiums an der Australian National University im Jahr 2022 machte Peter Bray 2023 seinen Abschluss an der Royal Carillon School „Jef Denyn“ in Mechelen, Belgien, und begab sich im Sommer auf eine Reise, die ihn zu Konzerten in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und der Schweiz führte. Nachdem er 2019 den 5. Platz beim prestigeträchtigen „Royal Queen Fabiola International Carillon Competition“ belegt hatte, freut sich Peter auf die Möglichkeit, im Juli 2024 erneut daran teilzunehmen.

Mit einer breiten Palette an Musikstilen ist es Peter wichtig, Stücke zu programmieren, die jeden ansprechen – von den zeitlosen Kompositionen Bachs bis zu den ikonischen Melodien von Star Wars. Neben seinen Auftritten ist Peter auch bestrebt, einen Beitrag zur Carillon-Gemeinschaft zu leisten. Er ist Sekretär der Carillon Society of Australia und Delegierter der World Carillon Federation (WCF). Außerdem gehört er dem Exekutivkomitee der WCF an und ist seit kurzem Mitglied der geschätzten Friends of the Bathurst War Memorial Carillon.

Peter widmet einen großen Teil seiner Zeit sowohl dem Instrument als auch der Gemeinschaft, die es umgibt. Er hofft, dass jeder Zuhörer in seinem Programm 2024, „Passion Through Bronze“, ein Stück entdeckt, das ihn anspricht, und so ein einzigartiges und bedeutungsvolles Erlebnis schafft.

Im Rahmen unsres 50-jährigen Vereinsjubiläums laden wir sie zu einem kostenlosen Konzertbesuch ein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, doch wird zur Deckung der Kosten um eine Spende gebeten.

Der Kirchhof ist bei gutem Wetter bestuhlt. Um Anmeldung über das Kontaktformuler wird gebeten.

Der Aufenthalt während des Konzertes in der Glockenstube ist weiterhin nicht möglich.