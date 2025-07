Carillonkonzert

Erstmals wird Gerald Martidale aus Toronto zu Gast in der Herrenberger Stiftskirche dem Carillon sein. Zum laufenden Programm seiner Sommertourne durch Europa werden wir sobald wie möglich berichten.

Gerald Martindale studierte Glockenspiel bei Dr. Sydney Shep, dem ehemaligen Glockenspieler der Universität von Toronto. Er hat einen Bachelor of Musical Arts von der University of Windsor und ein Associate Diplom für Orgel vom Royal Conservatory of Music of Toronto und dem Royal Canadian College of Organists.

2012 legte er die Prüfung zum Associate Carillonneur ab. Von 1997 bis 2016 war er der Carillonneur der Metropolitan United Church in Toronto. Das Glockenspiel am Exhibition Place, Toronto, hat er wieder aufgenommen, als die vollständige Renovierung im Juli 2022 abgeschlossen war.