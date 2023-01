Mit Carin Levine (Diepholz) (Flöten). Zu Gehör gebracht werden Werke u. a. von Klaus Huber, Brian Ferneyhough Und Lothar Heinle.

Carin Levine studierte an der University of Cincinnati Flöte bei Jack Wellbaum und Kammermusik bei Peter Kamnitzer, bevor sie ihr Studium bei Aurèle Nicolet an der Musikhochschule Freiburg/Breisgau fortsetzte. Als Solistin und Kammermusikerin tritt sie regelmäßig bei maßgeblichen internationalen Festivals in Europa, Asi- en, USA und Südamerika auf. Carin Levine unterrichtete an den Musikhochschulen in Bremen, Detmold, Ham- burg und Lübeck sowie bei den Darmstädter Ferienkur- sen für Neue Musik. 2013/14 betreute sie den Studiengang Neue Musik für Querflöte an der Hochschule für Musik und Theater München. 2015/16 leitete sie das Projekt Neue Musik für Studierende an der Hochschule für Musik Weimar.