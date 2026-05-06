Carina Deutscher & Band

Die Band präsentiert Stücke von Van Morrison, Ray Charles, Aretha Franklin, Billie Holiday und anderen in ihrem eigenen Stil, der die Originalkompositionen achtet, aber immer Platz lassen will für die Frische des Moments.

Im Anschluss an den Opener ist die Bühne frei für alle spielwütigen Musiker:innen und der Platz offen für musikalische Überraschungen aller Art.