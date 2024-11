Carina Deutscher und Maurizio Orlando und Gäste

Vor Weihnachten lädt man sich am besten Freunde ein. Dieses Rezept funktioniert nicht nur im Alltag, sondern auch bei Konzerten. Deswegen laden auch dieses Jahr wieder die Sängerin Carina Deutscher und Gitarrist und Sänger Maurizio Orlando ins a.l.s.o. Kulturcafé ein, um mit befreundeten Musiker:innen und in gemütlicher Atmosphäre ihre Lieblingssongs auf die Bühne zu bringen.