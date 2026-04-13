Carl Clements & RJT [Real Jazz Trio]

Das Real Jazz Trio arbeitet in dieser Besetzung seit etwa 2008 zusammen und tritt bereits seit 2011 regelmäßig mit dem amerikanischen Saxofonisten Carl Clements auf.

Die gemeinsame Musik ist eine eklektische Mischung aus Jazz und Weltmusik, progressiv, originell und zugleich fest in der Jazz-Tradition verwurzelt. Sie ist atmosphärisch, spannend und ausdrucksstark.

Carl Clements (Saxofone, Flöten, Bansuri, Komposition) ist weltweit in Clubs und auf Festivals aufgetreten und auf zahlreichen Aufnahmen mit seinem eigenen Quartett zu hören. Er bezieht Aspekte der indischen Musik in seine Kompositionen ein, insbesondere wenn er die nordindische Bansuri spielt.

Jean-Yves Jung (Klavier) begann als Autodidakt mit dem Klavierspiel. Er trat nachts auf, während er an der Universität Physik studierte; nach seinem Abschluss beschloss er, sich ganz der Musik zu widmen. Er zog nach Paris, um Arrangement und Orchestrierung zu studieren. Derzeit tourt er mit dem Bireli Lagrene 4tet.

Johannes Schaedlich (Bass) studierte zunächst klassische Orchestermusik in Karlsruhe und absolvierte ein Jazz-Studium in Hamburg. Er unterrichtet periodisch an der Hochschule für Musik in Mannheim und ist ein gefragter Musiker und Dozent für Jazz-Workshops im In- und Ausland.

Jens Biehl (Schlagzeug) ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Jazzszene in Frankfurt/Rhein-Main und weit darüber hinaus. Ob als Drummer in einer Big Band, einem Trio oder als Perkussionist in einem akustisch folkloristischen Umfeld – immer fügt er sich einfühlsam in die Musik ein und weiß an den richtigen Stellen das Heft in die Hand zu nehmen. Diese Qualitäten ließen ihn schon mit vielen namhaften Musikern zusammenspielen und führten auch zu der Verbindung mit Carl Clements.

Besetzung:

Carl Clements (Saxophon, Bansuri)

Jean-Yves Jung (Piano)

Johannes Schaedlich (Bass)

Jens Biehl (Schlagzeug)