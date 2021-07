Ludwigsburgs (um)triebiger Herzog.

Als der 16-jährige Carl Eugen von Württemberg 1744 mündig gesprochen wird, gibt es in Stuttgart nur das Alte Schloss, ein für absolutistische Hofhaltung völlig ungeeignetes, aus der Mode gekommenes Renaissanceschloss. Bis das Neue Schloss in Stuttgart fertiggestellt ist, residiert Carl Eugen deshalb viele Jahre in Ludwigsburg. In dieser Zeit finden nicht nur rauschende Feste im Schloss und im Garten statt, auch die Entwicklung der Stadt wird vorangetrieben. Während der Führung erfahren wir, welche der herzoglichen Ideen umgesetzt wurden, wie die Einwohner Ludwigsburgs diese Zeit erlebten und auch, welche der heutigen Institutionen auf die Umtriebe des rührigen Herzogs zurückzuführen sind.

Treffpunkt: Brunnen im mittleren Schlosshof

Dauer: ca. 75 Minuten

Gästeführer: Mechthild Fendrich

