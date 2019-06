Carl Krayl: Von bunt zu weiß - Wege in die Moderne

2019 feiert die bedeutsamste Kunstschule des 20. Jahrhunderts ihr hundertjähriges Jubiläum: das "Bauhaus".

Auch Sindelfingen nimmt sich des Themas an: Mit einer Ausstellung über den Architekten Carl Krayl, der in den zwanziger Jahren die Industristadt Magdeburg mitgestaltete, die sich 2019 mit dem Titel "Reformstadt der Moderne" am Bauhaus-Jubiläum beteiligt. Krayl war in Sindelfingen aufgewachsen und beim Architekten Georg Bürkle ausgebildet worden. Während seines Studiums in Stuttgart arbeitete er weiter für Bürkle und war zum Beispiel am Innenausbau der Aussegnungshalle auf dem alten Friedhof und der Villa Lanz am Klostersee beteiligt.