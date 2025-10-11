Carl Verheyen

In den über 50 Jahren, in denen Carl das Instrument spielt, hat er eine äußerst erfolgreiche, facettenreiche Karriere aufgebaut.

Als von der Kritik gefeierter Musiker, Sänger, Songwriter, Arrangeur, Produzent und Pädagoge mit siebzehn weltweit veröffentlichten Alben ist Carl seit 1985 auch Mitglied von Supertramp. Carl gilt allgemein als Gitarrenvirtuose, der jeden Musikstil mit bemerkenswerter Meisterschaft und Überzeugung spielen kann. Und Carls jüngste Konzerte mit Stewart Copeland haben ihn mit Sinfonieorchestern in ganz Nordamerika zusammengebracht.

Die CVB wird im Frühjahr, Sommer und Herbst 2025 unterwegs sein, um ein neues Live-Album aufzunehmen, das im Herbst veröffentlicht werden soll. Die Tourband des Schlagzeugers John Mader (Steve Miller, John Fogarty, Booker T, Patti Austin, Peter Frampton, Bonnie Raitt), des italienischen Nr.-1-Bassisten Fabio Crespiatico und des Keyboarders/Gitarristen Troy Dexter (WilsonPhillips, Don Felder, Dionne Warwick) wird von der Sängerin Hollye Dexter begleitet.