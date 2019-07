Carlini, Dodo Leo & Martin...entstand aus der Lust der drei namensgebenden Künstler, sich zusammen zu rotten, um dann bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ihre Musik ist schier grenzenlos vielseitig und ihre Show voller Geschichten und Spontanitäten, ist eine mitreißende Hommage an das Leben. Dabei spielen sie sich durch die bunte Vielzahl ihrer Instrumente, und schaffen so auch ein immer wieder überaschendes und stetig wechselndes Klangbild. Wie gut das funktioniert, haben sie auf ihren bisher drei Alben und vier Tourneen durch Deutschland, Tschechien, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden unter Beweis gestellt. Mit dem im Oktober 2018 erschienenen Album »42nd Thunder Road« macht sich das Trio auch 2019 wieder auf, ferne und auch nicht so ferne Galaxien zu beglücken. Denn die Wege sind weit und in Sachen Völkerverständigung ist noch eine Menge zu tun. Carlini, Dodo Leo & Martin sind schon unterwegs.