Carlo5 – Fernwehtour 2025: Jetzt heben wir ab

Nach einer komplett ausverkauften Premiere zu Beginn des Jahres ist Carlo5 bereit für den nächsten Start. Die „Fernwehtour“ führt ihn im Herbst 2025 durch 13 Städte in Deutschland, Österreich und erstmals auch in die Schweiz. Wer bisher dachte, „Wolken am Abend“ sei schon das höchste der Gefühle – der sollte sich anschnallen.

Diese Tour ist mehr als ein Konzert – sie ist wie ein kurzer Ausstieg aus dem Alltag. Ein Boarding in eine andere Welt, irgendwo zwischen Tanzfläche und Tagtraum, zwischen „Augen Schwer“ und leichtem Gepäck. Neue Songs, vertraute Emotionen und eine Show, die sich anfühlt wie der erste Blick aus dem Flugzeugfenster: Weitblick inklusive.

Carlo5 bringt das, was ihn ausmacht – Nähe, Tiefe, Energie – und lädt sein Publikum ein, für einen Abend alles stehen zu lassen und mit ihm loszufliegen. Keine Zwischenlandung. Kein Umweg. Direkt ins Gefühl.