Carlos Martínez: Weltpremiere von „Zugabe!“ - der finalen Show

Nach mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne präsentiert Carlos Martínez seine finale Show, die seine außergewöhnliche Karriere feiert: ZUGABE!

Eine Inszenierung, die Poesie, Emotionen und Humor vereint und die Essenz einer Kunst bewahrt, die über Worte hinausgeht. Mit scheinbar einfachen Gesten bringt Carlos Martínez die Komplexität der menschlichen Natur auf die Bühne. Seine Kunst geht weit über körperliche Bewegung hinaus – sie zeigt ein tiefgehendes Verständnis für das Theater und das Leben selbst. Unter der Regie von Barbara Stoll (Stuttgart) vereint dieses Programm alles, was Carlos Martínez einzigartig macht: die Präzision seiner Technik, seine Fähigkeit tiefgründige Geschichten ohne Worte zu erzählen und seine feinsinnige wie raffinierte Theatralik.

Das Publikum darf sich auf eine exklusive Aufführung freuen, die sowohl die Highlights seiner Karriere als auch neue, unveröffentlichte Stücke umfasst – eine Inszenierung, die das Gewöhnliche in außergewöhnliche Kunst verwandelt.