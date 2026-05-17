Carlos Martínez: Zugabe!

Mit ZUGABE! setzt Carlos Martínez einen bewussten Schlusspunkt unter seine außergewöhnliche Laufbahn als Pantomime.

Seit über 40 Jahren erzählt der 1955 in Asturien geborene Künstler Geschichten ohne Worte und zählt zu den bedeutendsten Vertretern seines Fachs. Bis Ende 2027 ist er mit seinem neuen und letzten abendfüllenden Solo-Programm auf Tournee. Mehr als 4.000 Auftritte in 45 Ländern prägen sein Werk. Danach wird er seine berühmte Pantomimen-Maske an den Nagel hängen.

ZUGABE! ist weit mehr als eine Best-of-Show: Es ist eine künstlerische Bilanz, ein poetischer Dank und ein Vermächtnis. Bekannte Stücke verbinden sich mit neuen Szenen, die eigens für diese finale Show entstanden sind. Unter der Regie von Barbara Stoll entstehen mit reduzierter Gestik, feinem Humor und großer Bildkraft Geschichten über die zentralen Themen des Lebens: Liebe, Freundschaft, Abschied und Hoffnung.

Der Abend ist in zwei Teile gegliedert. Zunächst führt er das Publikum in die Welt der Erinnerungen und der eigenen Herkunft. Anschließend zeigt sich Carlos Martínez als Reisender und Erzähler, der persönliche Einblicke in seine internationale Bühnenlaufbahn gewährt.

ZUGABE! ist ein Abend des Innehaltens und des Wiedersehens, der nicht nur ein Lebenswerk feiert, sondern auch die zeitlose Kraft der Pantomime spürbar macht.