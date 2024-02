Carlos Martinez - Bücher ohne Worte

Der spanische Pantomime-Meister Carlos Martínez, seit 20 Jahren ein regelmäßiger und gern gesehener Gast im Kabarett der Galgenstricke, gastiert erneut vom 21. bis 24. März 2024 im Esslinger Kleinkunst-Theater. Aus Anlass des „Welttages der Pantomime“, der jährlich am 22. März begangen wird, präsentiert er erstmalig einen Pantomime-Marathon, der aus vier verschiedenen Bühnenprogrammen besteht.

Los geht es am Donnerstag, 21. März 2024, um 20 Uhr mit der Show „Bücher ohne Worte“. Zunächst begleiten wir ihn bei einem Besuch in der Bibliothek. Staunend stöbert der Mime zwischen Ehrfurcht erweckenden Buchdeckeln, blättert mal hier, mal dort, und verliert sich in den endlosen Regalen. Da plötzlich verwandeln sich die imaginären Schriften undm Buchstaben vor den Augen des Publikums in Bewegungen und Muskelkraft. Und am Ende, wenn wir den Saal verlassen, stellen wir fest, dass die Pantomime-Stücke allesamt wie Bücher ohne Worte sind.

Wer alle drei Abende sehen möchte, bekommt auf alle drei Abende 10 % Rabatt. Dieser Rabatt wird im Warenkorb direkt abzogen.

