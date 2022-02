Carmen Kurtz-Henrions „Poetische Abstraktionen“

Carmen Kurtz-Henrion wurde 1957 in Hamburg geboren. Früh entscheid sie sich, künstlerisch zu arbeiten und studierte Kunst in Hamburg und Nürtingen. Ab 1994 wohnte sie in Tübingen und hatte zuletzt ein Atelier in der Doblerstraße. Sie unterrichtete an den Volkshochschulen in Tübingen und Herrenberg. Viele Jahre orientierte sie sich am Bauhaus-Stil, wurde dann aber zunehmend freier und experimentierfreudiger. Zu den selbst angemischten Farben aus Ei-Öl-Tempera setzte sie nun auch Kreiden und Spraytechniken ein. Die Street Art von Künstler wie Jean-Michel Basquiat wurde für sie zu einer wichtigen Inspirationsquelle.

Carmen Kurtz-Henrion verstarb, bevor sie ihre Ausstellung in der Kulturhalle verwirklichen konnte. Durch das Engagement ihres Ehemannes Gerhard Henrion und ihres langjährigen Freundes Herbert Schmidt findet die Ausstellung nun zu ihrem Andenken statt.

Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr

Samstag 11 bis 15 Uhr

Einlass nur mit Impf- oder Genesenen-Nachweis (2G-Regel) sowie FFP2-Maske