Carmens Sommernachtstraum

Die wohl charmanteste Legierung (franz. alliage) von vier Saxofonen und Klavier eröffnet das Festival im Landkreis Schwäbisch Hall.

Einzigartig in seiner Besetzung lässt das mit zwei ECHO Klassik ausgezeichnete Ensemble die Illusion eines großen Orchesters Wirklichkeit werden. Die melodisch und zugleich expressiv klingenden Saxophone treffen hier auf die orchestrale Fülle eines Klaviers und erzeugen somit ein neues Hörerlebnis höchster Qualität. Das stellen sie mit einem äußerst attraktiven Programm in Langenburg unter Beweis, bei dem sich die unterschiedlichsten Charaktere musikalisch versammeln. In Mendelssohns Schauspielmusik zu Shakespeares Sommernachtstraum geht es zunächst in die Antike sowie in einen verzauberten Wald.

Freuen Sie sich auf den berühmten Hochzeitsmarsch. Eine andere märchenhafte Handlung greift Nicolai Rimsky-Korsakov musikalisch mit Sheherazade auf und entführt in Tausend und eine Nacht. Von Gustav Holst erklingen aus den Planeten op. 32 Venus und Jupiter und von Leonard Bernstein die Ouvertüre zur Operette Candide. Mit der Rhapsody über Georges Bizets Carmen von Jun Nagao endet das Konzert mit Leidenschaft und Temperament.

Alliage QuintettDaniel Gauthier, Miguel Vallés, Simon Hanrath, Sebastian Pottmeier Saxofone / Jang Eun Bae Klavier