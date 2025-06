Unter der künstlerischen Leitung von Martin Künstner setzen wir auf der Waldbühne im Sudhaus die CARMINA BURANA von Carl Orff um.

Der inszenatorische und choreografische Teil des Projekts, arbeitet mit den Mitteln von Akrobatik, Schauspiel und Statisterie. Die künstlerische Leitung hierfür liegt in den Händen von Hannes Achim Langanky.

Nach der erfolgreichen Uraufführung im Jahre 1937 schrieb Orff an seinen Verleger: „Alles, was ich bisher geschrieben und was Sie leider gedruckt haben, können Sie nun einstampfen! Mit Carmina Burana beginnen meine gesammelten Werke!“ Carmina Burana wurde rasch zu einem der populärsten Stücke ernster Musik und zum meist aufgeführten Chor- /Orchesterwerk des 20. Jahrhunderts mit weltweit ca. 20 Aufführungen Monat für Monat.

Wir freuen uns, dieses großartige Projekt im Sudhaus präsentieren zu können und bedanken uns bei den vielen Menschen, die es umzusetzen helfen.

Ausführende:

Christine Reber, Sopran / Christian Wilms, Tenor / Matthias Bein, Bariton

Duo Lines (Lisa Härtl –Artistik / Hannes Achim Langanky Artistik & Choreographie)

Tübinger Ärzteorchester

Philharmonia Chor Reutlingen

KonzertChorReutlingen

Junges Ensemble 23,

Kinderchor der Albert-Schweitzer-Kirche und der Dietrich Bonhoeffer-Kirche

Kinderchor 2, Cantiamo! Der Musikschule Reutlingen

Veranstalter: Philharmonia Chor Reutlingen