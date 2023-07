Frühschoppenkonzert der Alphornbläser

Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser (FSA)

Der Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser (FSA) umfasst 15 Alphorngruppen und 50 Einzelbläser aus dem gesamten süddeutschen Raum. Die inzwischen etwa 150 Bläserinnen und Bläser aus etwa 90 verschiedenen Orten kommen mehrmals im Jahr zusammen, um in einer Großformation gemeinsam Alphorn zu blasen. Das Zusammenspiel in der Großformation wird unter professioneller Leitung geprobt. Der FSA hat ein Noten Repertoire, das speziell auf das Spielen in einer Großformation ausgerichtet ist.

Entwickelt hat sich der Freundeskreis durch gemeinsame Reisen und Auftritte im In- und Ausland, die von Martin Wiedenbauer organisiert wurden, der auch den Alphornverband Baden-Württemberg gegründet und von 2007 bis 2012 geleitet hat.

Der FSA geht mit seinen Auftritten wählerisch und sparsam um. Er hat aber ein sehr offenes Ohr für Veranstalter von Musik Events und Benefizveranstaltungen und christlichen Gottesdiensten und tritt immer ohne Gage auf. Auf Reisen außerhalb von Süddeutschland tritt der FSA mit 35 bis 45 Bläsern auf. Im näheren Umfeld von Süddeutschland kann auch eine Großformation von bis zu 60 Bläsern aufgeboten werden.

Mittlerweile wurden bereits 2 CD`s produziert und mehrmals im Radio und auf Reisen durch ganz Europa vorgestellt.

Im Mai war der FSA im Kurpark von Bad Mergentheim zu Gast, im Juli auf der der Burg Teck und gibt am 27. August auf der Burg Stettenfels ab 11:00 Uhr seinen Einstand mit einem Frühschoppenkonzert.