Pfefferle und Zipperle "Kunschtvoller Gruscht"

Burg Stettenfels Stettenfels 4, 74199 Untergruppenbach

Kunschtvoller Gruscht – Von Ällem Ebbes, von Pfefferle und Zipperle ist ein urkomisches Potpourri schwäbischen Alltagswahnsinns!

In verschiedenen Szenen schlüpfen die beiden Kabarettisten in die verrücktesten Rollen: mal als Psychiatrie-Patienten, mal als schwäbisches Ehepaar, das verzweifelt über das Fernsehprogramm streitet. Besonders schräg wird's, wenn der Vater seinem Sohn die "Sache mit dem Storch" erklärt – schwäbischer Charme inklusive! Skurrile, peinliche und unglaubliche Begebenheiten wechseln sich ab, immer präsentiert in bester Mundart. Ein Lachfeuerwerk, das zeigt, wie herrlich absurd das Alltägliche sein kann!

