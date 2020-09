Carminho Gesang

Bernardo Couto, José Manuel Neto, Cunha Monteiro, Luis Guerreiro Gitarre

Flávio César Cardoso Viola de Fado

José Marino de Freitas Bass

João Paulo Esteves da Silva Klavier

Carminho ist DIE grose Stimme Portugals und gilt als eine der besten und innovativsten Fado-Sangerinnen unserer Zeit. Als Tochter der bekannten Fadista Teresa Siqueira bekam sie die portugiesische Musik quasi in die Wiege gelegt und sang bereits in jungen Jahren regelmasig in den Fado-Lokalen Lissabons. Neben portugiesischer Folklore kommen in ihrer Musik aber auch spanische Einflusse zum Tragen, und ihre Interpretation von Evergreens der Bossa-nova-Legende Tom Jobim oder von Songs des Superstars Marisa Monte lassen ihre Liebe zu Brasilien spurbar werden. Auf ihrem aktuellen Album ≫Maria≪ offenbart die brillante Sangerin zudem ihre Qualitaten als feinfuhlige Songwriterin und Produzentin.

In ihrer Heimat schon seit ihrem Debut ein Star, ist sie mittlerweile auch auf den internationalen Buhnen angekommen und spielt Konzerte in europaischen Metropolen wie Amsterdam, Paris oder London. Hierzulande tourt sie durch Konzertsale wie die Kolner Philharmonie, die Elbphilharmonie Hamburg oder das Konzerthaus Wien. Nach zwei grandiosen Konzerten im Forum am Schlosspark kommt sie mit ihrem neuen Album nun erneut nach Ludwigsburg.