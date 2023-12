Wer ihre Stimme einmal gehört hat, vergisst sie so schnell nicht wieder. Caro Trischler steht mit ihren 27 Jahren regelmäßig auf deutschen Jazzbühnen. Ihre Spezialität sind die leisen Töne, die ganz gelassen und souverän auf Englisch und Portugiesisch erklingen. Anfang 2019 hat die Sängerin ihr Studium an der Hochschule für Musik in Mainz im Fach Jazzgesang abgeschlossen, ihr Debutalbum „North e Sul“ erschien in Zusammenarbeit mit dem Mainzer Jazzpianisten Ulf Kleiner im Sommer 2020. Dabei beschreitet sie einen musikalischen Trip vom Soul, Folk & Jazz aus Nordamerika bis nach Südamerika. Die brasilianische Musik von João Gilberto & Elis Regina singt sie dabei mit der gleichen Überzeugung und Leidenschaft wie Folk & Jazz im Stile einer Joni Mitchell. Der stimmige Genre-Mix aus Country, Bluegrass, Folk, Soul und brasilianischer Musik lässt mit warmem Sound und weiten Spannungsbögen die einzigartige Stimme von Caro Trischler unaufdringlich und doch prägnant glänzen.

Mit Ulf Kleiner an Rhodes und Keys und Max Jentzen am Schlagzeug reflektiert das Caro Trischler Trio Harmonie, Melancholie und Lebensfreude authentisch und verzaubert das Publikum.

„… Was das Caro Trischler Trio da am Freitagabend im Bruchsaler Jazzclub auf die Bühne brachte, ist ein Kaleidoskop Musik gewordener Emotionen, wie es kaum schillernder und berührender sein könnte.“, Dezember 2022, Badische Neuste Nachrichten

„… Unaufdringlich, aber absolut eindringlich.“ März 2020, Main-Spitz