Cléber Alves Quarteto

In seinen Kompositionen verwebt der Saxophonist und Arrangeur Cléber Alves die vielseitigen Elemente brasilianischer Musiktradition wie Maracatú, Baião, Frevo oder Partido Alto mit großem melodischen Einfallsreichtum und der für seine Heimat typischen Liebe zu ausgeprägter Harmonie. Das Resultat sind Raum bietende, lyrisch geprägte, intelligent konzipierte und spannende Tunes, die von ihm und seinen Bandkollegen mit Sensibilität und Begeisterung intoniert werden.

Das Repertoire besteht aus Themen seiner CD „Cléber Alves Quartett live at Bird’s eye”, erschienen 2017, die er aufgrund der Covid-Pandemie nun erst auf die Bühne bringen kann. Abgerundet wird das Repertoire mit weiteren Eigenkompositionen und brasilianischen Themen aus den CDs Temperado von 1997 und Revinda von 2005.

Cléber Alves studierte unter anderem an der Musikhochschule Stuttgart Jazz- und Popularmusik und ist mindestens einmal im Jahr auf Tournee in Deutschland und der Schweiz. Er spielt auf zahlreichen Jazz-Festivals und unterrichtet an der Bundesuniversität von Minas Gerais Saxophon.