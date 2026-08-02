CARO TRISCHLER TRIO

Caro Trischler singt und spielt manchmal auch Gitarre. Am liebsten mag sie die leisen, eindringlichen Töne, die mit Leichtigkeit und Intensität auf Englisch oder Portugiesisch erklingen.

Für sie ist Musik ein Weg, Eskapismus und Realitätsflucht auf eine positive und erfüllende Weise zu erleben.

Nach ihrem Ausflug in die Pop- und Fernseh-Welt (The Voice of Germany Halbfinale 2013) suchte Caro Trischler nach dem genauen Gegenteil von Glanz und Glitzer – ein Jazzstudium erschien ihr als angemessene Detoxkur.

Sie kam in Berührung mit Jazz, Folk, Soul und brasilianischer Musik. Nachdem ihr erstes Album ‚North e Sul‘ (2020) eine Sammlung von Stücken aus Nord- und Südamerika war, schrieb sie für ihr zweites Album ‚When You Know You Know‘ (2025) die Songs selbst.

Wir freuen uns sehr, eine junge Ausnahme-Stimme auf unserer Konzertbühne in Heubach zu präsentieren: Die Singer-Songwriterin Caro Trischler und Band!