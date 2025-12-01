Nach einer beeindruckenden Dekade voller Musik, Leidenschaft und Gemeinschaft verabschiedet sich der Chocolate Gospel Choir von seinem langjährigen Dirigenten Klaus „Eddy“ Ackermann.

Mit einer festlichen Konzertreihe sagen wir Danke – für zehn Jahre voller Energie, Inspiration und unvergesslicher Auftritte.

Das Programm verbindet klassische Weihnachtsklänge mit mitreißendem Gospel, darunter das stimmungsvolle „Carol of the Bells“. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Stimmen, den kraftvollen Rhythmen und der festlichen Atmosphäre verzaubern.

Ein Abend voller Emotionen, Musik und Dankbarkeit – feiern Sie mit uns diesen besonderen Abschied und zugleich den Beginn eines neuen Kapitels.