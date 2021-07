Wir bringen die Fahrkultur wieder nach Hause! Klassische Automobile aller Marken sind bei dieser Rallye eingeladen, sich mit uns auf die Spuren von Fahrzeugpionier Gottlieb Daimler zu begeben.

Die Routenführung über die malerischen Straßen im Stuttgarter Raum erfolgt via Roadbook mit Chinesenzeichen. Voraussichtlich passieren wir insgesamt ca. 190 km. Die ausgewählte Strecke führt uns fern ab von jeglichen Navigationsgeräten entlang unbekannter und idyllischer Straßen. Landschaftlich ansprechend und abschnittsweise anspruchsvoll für die Fahrer – aber dennoch für Fahrzeuge aller Art geeignet.

Das Fahrerbriefing und der Start erfolgen in unserem neuen Showroom in Stuttgart-Plieningen. Der erste Zwischenstopp nach dem Start ist der Gründungsort von Baden-Württemberg - die sagenhafte Burg Hohen Neuffen. Genießen Sie mit uns einen köstlichen Grill-Lunch vor Ort aus dem offenen Weber Grill mit Blick über das gesamte Neuffental.

Über verschiedene Stationen mit Sonderprüfung und einem Zwischenstopp in Daimlers Geburtsstadt Schorndorf fahren wir wieder zurück Richtung Stuttgart. Zur Zieleinfahrt finden wir uns wieder am Start in Stuttgart-Plieningen ein. In unserem Haupt-Showroom findet eine Abendveranstaltung statt sowie die feierliche Siegerehrung. Besonderes Highlight: das Abendessen wird nach Originalrezept aus dem Kochbuch von Gottlieb Daimlers erster Ehefrau Emma gekocht!

Alle Informationen zur Rallye finden Sie auf unserer Website: https://carola-daimler-classics.de/