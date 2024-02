Carolin „Caro“ Matzko zu Gast bei Thorsten Otto

Thorsten Ottos Radiosendung „Die Blaue Couch“ ist der Quotenrenner auf Bayern 1. Seit einigen Jahren gibt es Die Blaue Couch on Tour mit ausgewählten Gästen live auf der Bühne!

Der Reiz dieser einmaligen Abendreihe ist das Ungefilterte, das Hautnahe. Thorsten Otto interviewt Persönlichkeiten live auf der Bühne. Nichts kann geschnitten werden – was gesagt ist, ist gesagt. Das Publikum erlebt das Gespräch eins zu eins mit allen Facetten. Jeder Abend ist somit ein Unikat, der in diesem Rahmen nur ein einziges Mal stattfinden wird. Seit 2008 ist Thorsten Otto mit seinen Radiotalks auf Sendung. 2014 wurde er in der Kategorie Bestes Interview mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Mit seiner unvergleichlichen Art, seinen Gesprächspartnern auf Augenhöhe zu begegnen und aus der Situation ein für die Zuhörer spannendes Gespräch zu entwickeln, wurde er einer der bekanntesten Radiotalker Bayerns. Zu Gast, Carolin „Caro" Matzko.

Erste Radio-und-Fernseherfahrung sammelte sie parallel zu ihrem Studium der Kommunikationswissenschaft, Politik und Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (2006 auch tatsächlich doch noch abgeschlossen) . Seit 2002 ist sie Moderatorin und Autorin bei Bayern2, dort moderiert sie unter anderem den Zündfunk, die radiospitzen und das Talkformat 1zu1. Im Fernsehen ist sie im ARD-Gesundheitscheck, Gesundheit! Die Show zu sehen und natürlich als die einzig wahre Co Moderatorin von Hannes Ringelstetter. Zu guter Letzt ist sie seit 2021 Buchautorin, veröffentlichte zusammen mit Tanja Marfo das Buch „Size egal“. Freuen Sie sich also auf einen Spannenden und Abwechslungsreichen Abend mit vielen Geschichten und Überraschungen.