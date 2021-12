Carolin Callies, Nora Bossong Literaturpodcast "Flausen" - Folge 19

"Ach Europa, / auch nur dieses kleine, gerüttelte Wiesending, Königstochter / mit einer panischen Angst vor Stieren, wer nimmt ihr das übel / nach alldem.

Kriege hatte sie wie andere Leute Erkältungen." So beginnt das Gedicht "Ach Europa" von Nora Bossong. Die Autorin von Romanen, Reportagen, politischen Essays und Gedichten nimmt im Januar auf dem digitalen Sofa Platz, um beim Literaturquiz „Flausen“ mitzumachen. Einmal pro Monat lädt die Lyrikerin und Literaturvermittlerin Carolin Callies Schriftsteller:innen und Dichter:innen ein, um den "Flausen" und dem Schreiben der Autor:innen auf die Spur zu kommen. Welche Quizfragen es dieses Mal werden? Vielleicht kann Nora Bossong wählen zwischen "Nora. Ein Puppenheim" von Henrik Ibsen und Nora Gomringers Erzählung "Recherche" mit einer Figur namens Nora Bossong, mit der sie den Ingeborg-Bachmann-Preis 2015 gewann? Oder vielleicht ziehen wir auch Thomas Manns "Buddenbrooks" heran, ein Roman, den sie gerne liest, wenn sie in der Ferne Heimweh hat? Oder aber führen uns die Quizfragen auch ins "Rotlicht", so wie ihr gleichnamiger Reportageband? Lassen Sie sich überraschen!