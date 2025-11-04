Carolin Contomichalos: Formen von Literaturvermittlung und –kritik in den sozialen Medien

Wie funktionieren die Systeme BookTube und BookTok und wer sind die Akteure? Welche Formate nutzen Buchblogger:innen auf BookTube und BookTok, um sich über Literatur auszutauschen?

Inwiefern findet auf BookTube und BookTok Literaturvermittlung und -kritik statt?

Dieses Buch geht diesen und noch vielen weiteren Fragen anhand einer Datenerhebung zu 131 BookTube-Kanälen und 115 TikTok-Profilen im deutschsprachigen Raum nach. Anhand der gesammelten Daten wurden die Entwicklung, Wirkung und Bedeutung literaturvermittelnder und -kritischer Formate auf BookTube und BookTok herausgearbeitet und der bisherige Forschungsstand überprüft, aktualisiert und ergänzt.

Die intensive Analyse der Systeme hat zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich der BookTube- und BookTok-Demographie, den Motiven der Content-Produzent:innen, der Inszenierungs- und Wertungspraxis sowie der Content-Formate und ihrer Funktionen geführt.

Eine weitere Besonderheit dieser wissenschaftlichen Arbeit ist das Kapitel „Bookabulary“, das dem außergewöhnlichen Jargon der Buchblogger:innen gewidmet ist und neben Erklärungen für die auffälligsten sprachlichen Phänomene auch Begriffsdefinitionen anbietet.

Carolin Contomichalos, 1996 in Dortmund geboren und in Athen aufgewachsen, studierte Anglophone Studien, Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft sowie Germanistik: Literatur und kulturelle Praxis an der Universität des Saarlandes. Seit Dezember 2024 ist sie Volontärin im Literaturhaus Heilbronn. Ihre Masterarbeit Formen von Literaturvermittlung und -kritik in den sozialen Medien - Eine Analyse am Beispiel von BookTube und BookTok im deutschsprachigen Raum erscheint im September bei Springer in der Reihe „BestMasters“.