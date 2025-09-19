Carolin Kebekus

SHESUS

Porsche-Arena Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart

Halleluja! Carolin Kebekus sorgt für Frohlocken unter Comedyfans, denn sie beschert uns mit SHESUS ein neues himmlisches Comedyprogramm. Nachdem sie mit „PussyTerror“ ihre kleine Terrorzelle errichtete, in „AlphaPussy“ zur Guerrilla-Chefin avancierte und in „PussyNation“ zum Staatsoberhaupt aufstieg, räumt sie in ihrem neuen Programm mit einem alten Irrglauben auf: The Sky Is NOT The Limit!

Als SHESUS fährt sie von Engeln getragen in den Comedyhimmel hinauf, um von dort aus ihren Jünger*innen, den Carolik*innen, die frohe Botschaft zu verkünden, dass uns ein neues Programm geboren ist.

In ihren Messen wird die Hohepriesterin des Humors genau das zelebrieren, was wir Menschen gerade besonders brauchen: Eine nicht enden wollende Zeremonie hemmungsloser Heiterkeit.

Info

Porsche Arena

http://www.porsche-arena.de

Theater & Bühne
