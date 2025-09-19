Halleluja! Carolin Kebekus sorgt für Frohlocken unter Comedyfans, denn sie beschert uns mit SHESUS ein neues himmlisches Comedyprogramm. Nachdem sie mit „PussyTerror“ ihre kleine Terrorzelle errichtete, in „AlphaPussy“ zur Guerrilla-Chefin avancierte und in „PussyNation“ zum Staatsoberhaupt aufstieg, räumt sie in ihrem neuen Programm mit einem alten Irrglauben auf: The Sky Is NOT The Limit!

Als SHESUS fährt sie von Engeln getragen in den Comedyhimmel hinauf, um von dort aus ihren Jünger*innen, den Carolik*innen, die frohe Botschaft zu verkünden, dass uns ein neues Programm geboren ist.

In ihren Messen wird die Hohepriesterin des Humors genau das zelebrieren, was wir Menschen gerade besonders brauchen: Eine nicht enden wollende Zeremonie hemmungsloser Heiterkeit.