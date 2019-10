Carolin No – 11 Years of November „Duo Show“

11 Jahre Carolin No – ein Anlass zum Innehalten, Staunen, Zurückblicken auf eine Singer-Songwriter-Karriere, die sich sehen lassen kann. Man ist versucht aufzuzählen, dass die beiden Ausnahmemusiker Carolin und Andreas Obieglo in diesen elf Jahren elf Alben komponiert, produziert und Hunderte von Konzerten im In- und Ausland gespielt haben. Dass sie darüber hinaus mit Größen wie Suzanne Vega, Konstantin Wecker, Axel Prahl, David Knopfler (Dire Straits) und John Helliwell (Supertramp) zusammengearbeitet haben. Man könnte all die Preise auflisten, die sie gewannen – aktuell den Kulturförderpreis 2018 der Stadt Würzburg –, oder die begeisterten Stimmen von Stern, Kulturspiegel oder der Fachpressse zitieren, die die beiden auf „absolutem Spitzenniveau“ (Musikwoche) oder als „audiophile Größe“ (Stereoplay) sehen.

Das alles könnte ein richtig starker Werbetext zum Jubiläum sein, aber es wäre nur die halbe Wahrheit …

Denn da sich Carolin und Andreas auf der Bühne und im Leben gerade durch ihre Authentizität und Gradlinigkeit auszeichnen, sollte man nicht verschweigen, was dieses Musiker(ehe)paar vor allem ausmacht: dass sie sich seit elf Jahren im gnadenlosen Musikbusiness erfolgreich behaupten und nicht verbiegen lassen; dass sie ihre Musik leben und das Leben besingen – und dadurch auf der Bühne und in ihren Songs so unglaublich ehrlich, emotional und echt sind.

Und dass es den beiden Multiinstrumentalisten, die mit ihren Stimmen Herzen berühren, überhaupt nicht in den Sinn kommt, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen – an einem zwölften Album, das im Herbst 2019 erscheint, wird mit Leidenschaft und voller Kraft gearbeitet. Feiern wir dieses Jubiläum also nicht nur mit einem staunenden Blick zurück, sondern auch mit gespannter Vorfreude auf mindestens elf weitere Jahre mit außergewöhnlicher und sich jeder Schublade verweigernder Musik von Carolin No.