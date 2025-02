Carolin No – On On Album Tou

Seit nunmehr 20 Jahren feiern Carolin No alias Carolin und Andreas Obieglo die Liebe und das Leben – und auf ihrer aktuellen Tour „ON&ON“ teilen sie beides auf mitreißende Art und Weise mit ihrem Publikum.

Das Live-Programm von Carolin No baut auf den facettenreichen Songs des neuen Albums „ON&ON” auf und bietet von allem „mehr”: mehr Dynamik, mehr Kontraste, mehr instrumentale Farben und vor allem: mehr Emotionen. Gleichzeitig bietet dieses Bühnenprogramm all das, womit sich das Duo eine treue Fangemeinde aufgebaut und es auf über zwei Millionen Streams gebracht hat: bewegende, direkt ins Herz gehende Texte, das Wechselspiel zwischen stillen Momenten und hymnischen Sounds, sowie Carolins unvergleichliche Stimme. Und nicht zu vergessen: die sympathische Art, mit der Carolin und Andreas zwischen den Songs aus dem Nähkästchen plaudern – stets mit Charme und einem Augenzwinkern. Carolin und Andreas sind ihren Weg gegangen, ohne die Unterstützung einer großen Plattenfirma und ohne kreative Kompromisse. So haben sie sich die Unabhängigkeit bewahrt, das zu tun, was sie am besten können: Liebe in Musik verwandeln.