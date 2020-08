Carolin No - Carolin und Andreas Obieglo - No No-Tour

Seit nunmehr 12 Jahren und 12 Alben zelebrieren Carolin & Andreas Obieglo bereits ihren einzigartigen Stil. Doch stehenbleiben mochten sie nie, und so geht es weiter mit einer neuen Tour und dem neuen Album „No No“. Die Devise: nichts ausschließen und in kreativer Hinsicht jedes „Geht nicht“ hinterfragen. Wer die beiden schon länger kennt, den kann das kaum überraschen. Denn gerade der ständige Wandel und die nie endende Suche nach anregenden Inspirationen und Sounds sind seit jeher das Markenzeichen des Ausnahme-Duos. Also: mehr Experiment, warme und lebendige elektronische Sounds, atmosphärische Instrumentalteile und virtuose Soli, Lieder auf Deutsch, Bayrisch und Englisch, emotionales Songwriting, persönliche Texte und warme akustische Klänge. Wer das einmal miterlebt hat, wird verstehen, warum ein Abend mit Carolin & Andreas Obieglo weit mehr ist als ein Konzert. Es ist eine Feier, groß, intensiv und persönlich.