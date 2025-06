Caroline Peters liest aus "Ein anderes Leben"

"Literatur allerorten“ ist mehr als eine Veranstaltungsreihe. Mehr als ein Format, das Lesungen, literarische Ausstellungen und einen Büchermarkt präsentiert.

Seit ihrer Gründung unter dem Namen „Literatur im Schloss“ 2005 ist die Reihe eine Möglichkeit zum Gespräch, zum Austausch und zum Entdecken. Man kommt hier zusammen, weil man auf Gleichgesinnte trifft, weil man erfahren möchte, welche Ideen hinter Büchern stecken und welche Menschen.

Die Lesungsreihe nutzt die ganze Stadt als literarische Bühne. So finden Lesungen an unterschiedlichen und besonderen Orten statt, z.B. in Cafés, im Freien oder in Geschäften.

In ihrem Roman-Debüt fragt sich die bekannte Theater- und Filmschauspielerin Caroline Peters: Wer war Hanna? Diese Frau, die so oft aus der Rolle fiel, die nacheinander ihre drei Studienfreunde heiratete und drei Töchter bekam, die ihren Platz suchte zwischen den Erwartungen der Familie an sie und den eigenen Ansprüchen — und nur selten für sich sein konnte.

Viele Jahre nach Hannas Tod blickt die jüngste Tochter zurück auf das Leben ihrer Mutter, auf die eigene Kindheit im Rheinland, in der Hanna dafür sorgt, dass die Tage immer etwas anders sind als üblich. Ein Leben zwischen Bürgerlichkeit und Boheme. Mit großer Einfühlsamkeit und Leichtigkeit erzählt Caroline Peters von den Fragen einer Tochter an die verstorbene Mutter und an sich selbst — und davon, was es heißt, eigene Wege zu gehen. Ein sehr persönliches Buch, kraftvoll, berührend und von hinreißendem Humor. Mit besonderer Unterstützung von Würth Industrie Service.