Caroline Rosales: Sexuell verfügbar

Als kleines Mädchen Küsschen verteilen, als Jugendliche Sex wie aus Pornos mitmachen und als Frau immer die verschiedenen Rollen von Geliebter, Kollegin, Mutter und Freundin bedienen:

Es wird viel geredet über die patriarchalisch geprägte sexistische Gesellschaft, doch selten über den Nährboden, der das Wachstum solcher männlich-dominierten Machtstrukturen begünstigt. Caroline Rosales, die Autorin von „SingleMom“ (Rowohlt 2018), erzählt nah an ihrer eigenen Geschichte, wie bereits kleine Mädchen darauf konditioniert werden, lieb und höflich zu sein. Und wie aus diesen Mädchen Frauen werden, die mehr auf das Gegenüber achten als auf sich selber. Denn es gibt viele Grauzonen zwischen unserer Erziehung, Missbrauch und Feminismus. In ihrem neuen Buch „Sexuell verfügbar“ beleuchtet Caroline Rosales diese.

Caroline Rosales, geboren 1982 in Bonn, ist Autorin mehrerer Sachbücher, arbeitet als Redakteurin der FUNKE Zentralredaktion in Berlin und ist Kolumnistin der „Berliner Morgenpost“. Sie schreibt hauptsächlich über Kultur- und Gesellschaftsthemen. Im Januar 2019 erscheint ihr neues Buch "Sexuell verfügbar" (Ullstein). Sie lebt mit ihren zwei Kindern in Berlin.

