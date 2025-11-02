Caroline Wahl: Die Assistentin

Nach „22 Bahnen“ und „Windstärke 17“ ein neuer Roman der jungen Erfolgsautorin.

Im Vorzimmer des Verlegers sitzt Charlotte ganz nah am Zentrum der Macht. Dass der seine Assistentinnen oft auswechselt, kriegt sie schnell mit. Aber sie entwickelt ein gutes Verhältnis zu ihrem Chef, muss aber auch viel in Kauf nehmen, sehr viel, vielleicht auch selbst mit harten Bandagen kämpfen. In wunderbar lakonischem Tonfall, mit Humor und Tiefgang erzählt Caroline Wahls neuer Roman von einer jungen Frau, die sich nicht zum Opfer machen lassen will und doch in eine Lage gerät, die viele Menschen kennen: wenn einem der Beruf zur Hölle wird.