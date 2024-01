Die Mediathek startet mit spannenden Veranstaltungen ins neue Jahr.

Besonders glücklich ist man in der Mediathek und in Kindlers Buchhandlung, dass die Autorin Caroline Wahl mit ihrem Roman „22 Bahnen“ nach Mosbach kommt. Gleich ihr erstes Buch hat sich zum Überraschungserfolg entwickelt. Die Hauptfigur Tilda studiert Mathe, arbeitet an der Kasse eines Supermarkts und geht nach der Arbeit schwimmen. Zu Hause warten ihre alkoholkranke Mutter und die kleine Schwester, die Tilda über alles liebt, auf sie. Findet sie trotzdem zu einem freien, unbeschwerten Leben? Caroline Wahl kommt am 7. Februar um 19 Uhr in die Mediathek.