Carolyn Wonderland hat sich mit ihrem dynamischen Gitarrenspiel, ihrem beeindruckenden Songwriting und ihrem reinen Texas-Gesang ihren Ruf als eine äußerst unabhängige Künstlerin mehr als verdient.

Sie spielt originelle bluesige Soulmusik gemischt mit einer kräftigen Dosis Tex-Mex und Riff-getriebenem Rock ’n‘ Roll. Während sie ihre eigene Geschichte schrieb, hat sie mit Ikonen wie Buddy Guy, Bob Dylan, Johnny Winter, Willie Nelson, Kris Kristofferson und John Mayall gespielt,. Carolyn Wonderland wurde 1972 in Houston, Texas, geboren und wuchs in einem Haus voller Musikinstrumente auf. Sie begann im Alter von sechs Jahren mit dem Musizieren, und als sie acht Jahre alt war, war ihr klar, dass sie eine Musikerin ist. Nachdem sie die Vintage-Martin-Gitarre ihrer Mutter zerkratzt hatte, indem sie Pete Townsends berühmte Windmühle nachahmte, verbot man ihr, Picks zu verwenden.