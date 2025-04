Carpaccio der Zärtlichkeit

Was ist eigentlich los? Es grassiert ein entsetzlicher Rationalismus – was ihm nicht dient, wird bekämpft, wer ihm nicht folgt, ist schnell ein Taugenichts.

"Müßiggang ist aller Laster Anfang", proklamieren die arbeitsamen Deutschen; wer seine Zeit verschwendet, behindert hernach das System, die Wirtschaft, also uns. Und überhaupt: die Rente?! Klingt alles nicht so bene. Warum haben wir dann aber aufgehört, uns eine andere Welt vorzustellen? Wann haben wir angefangen, alles so ernst zu nehmen? Unsere Leben sind keine Funktionsgleichungen, die den Gesetzen der Finanzmathematik gehorchen. Das wissen wir und doch ist es so schwer, einfach mal nichts zu tun. Einfach mal richtig Quatsch zu machen. Ist es lächerlich? Ist es naiv? Ja – Beides! Herrlich!

"Leonce und Lena" ist eine Einladung, die radikale Kraft der Zärtlichkeit zu entdecken und die gebrechliche Einrichtung unserer Welt mit Träumen, Spielen, Toben und Fantasie frisch zu beleben. Und deswegen ab nach Italien: Deutschlands Sehnsuchtsland, dem wir Limoncello, Mozzarella und Eros Ramazotti verdanken. Il dolce far niente. Sebastian Jakob Doppelbauer und Valentin Richter, die u.a. am Schauspiel Stuttgart und Schauspiel Hannover zusammen inszenierten, starten am Theaterschiff Heilbronn mit einem bunten, tragikomischen und immer wieder musikalischen Schauspielfest. Und das mit einem kulinarischen Accompagnamento von Michele Aiello und seinem Team von Tuffo.

Mit Sebastian Jakob Doppelbauer und Valentin Richter

Regie Sebastian Jakob Doppelbauer und Valentin Richter

Kulinarik Michele Aiello, Tuffo – Catering & Dining

Ausstattung Ariane Königshof