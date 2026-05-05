Carpe Diem und Grundschulchor Lauchheim

Der Grundschulchor der Deutschordenschule und die Band „Carpe Diem“ aus Lauchheim intonieren gemeinsam das Bilderbuch „Du bist einmalig“ vom Bestsellerautor Max Lucado.

Jeden Tag tun die Wemmicks, das kleine Völkchen von Holzpuppen, dasselbe;

sie stecken einander goldene Sternchen oder graue Punkte an,

die Schönen - die mit glattem Holz und strahlenden Farben - bekommen immer Sternchen.

Auch die Begabten.

Die anderen aber, die nicht so viel können oder deren Farbe schon abblättert,

erhalten hässliche graue Punkte, so wie Punchinello.

In dieser herzerwärmenden Geschichte hilft Eli, der Holzschnitzer,

Punchinello dabei zu erkennen, wie einmalig er ist - ganz egal,

was die anderen Wemmicks von ihm denken.

Eine Botschaft für Kinder und Erwachsene.