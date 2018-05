Carrington-Brown: 10

Die beiden sind absolut umwerfend – so umwerfend, dass selbst der große Claudio Abbado wie ein kleiner Junge nach einem Autogramm fragte und Yo-Yo Ma sich vor Begeisterung kurzerhand als Manager anbot.

Seit nunmehr zehn Jahren stehen die Briten Rebecca Carrington, Colin Brown und das Cello Joe gemeinsam auf der Bühne, um ihr Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus virtuoser Musikalität und schräger Komik aus dem grauen Alltag zu entführen. Dieses Jubiläum begeht das Trio selbstredend in einer aberwitzigen Bühnenshow mit der angemessenen Portion an klassischem Pomp und der nötigen Prise englischem Humor. Ob Rebecca nun dem alten Joe wundersame Töne entlockt oder Colin mit seinem Charme die Zuschauer in den Bann zieht: Man darf sich davon ruhig mitreißen lassen!

Rebecca Carrington Violoncello & mehr

Colin Brown Gesang & mehr